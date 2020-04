TAI uurib elanike teadlikkust uue koroonaviiruse osas

Uuringu eesmärk on välja selgitada rahvastikurühmad, kelle teadlikkus on madalam, kelle ligipääs teabele on piiratud ja kelle käitumine võib ohustada nakkuse levikut. „Samuti soovime hinnata kas tänased sõnumid on inimesteni jõudnud ja kas nad käituvad vastavalt teadmistele ning millised on nende kokkupuuted uue haigusega,“ selgitas TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobjov.