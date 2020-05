Orienteerujad kutsuvad täna Paidesse seiklema

Kui orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu end teisipäeva hommikul Paide äärelinnas Hammerbecki põhikooli parklas valmis seadis, siis kulus napilt mõni mitut, et esimesed huvilised läheksid rajale. Et aprillikuine Viljandi etapp jäi ära, oli tegemist Järvamaa orienteerumisteisipäevakute sarja avavõistlusega.

Päevaku kontrollpunktid on avatud 12. mail kell 10–21. Raja start ja finiš asuvad Hillar Hanssoo põhikooli juures Pärna tänava parklas. Päevaku kaart on mõõtkavas 1:7500 ja valminud käesoleval aastal. Rajameister on Paul Poopuu. Osaleja prindib endale JOKA kodulehelt www.joka.ee kontrollpunktidega kaardi välja või laeb selle nutiseadmesse.