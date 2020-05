Paide linnameeskond alustab fännide jaoks autokinos

Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar toonitas, et esimesed mängud jäävad kinniste väravate taha, mis tähendab, et ühtegi pöidlahoidjat ei tohi staadionile lubada.

Saar sõnas, et teisipäeval korraldatakse Paides ka esimene jalgpalli vaatamise nii-öelda autokino.

Ta täpsustas, et autokino saab näha äärelinnas Pärnu 137 õppesõiduplatsil. Skeemi järgi mahub sinna 50-60 autot. Vaatamiseks sobiliku mõõtmetes 3 × 5 meetrit leedekraani panevad püsti meelelahutusäris tuntud Järvamaa kaksikvennad Veigo ja Virgo Kaaret. «Esimene kord on autokino tasuta ja vaatame, kas inimestel huvi on,» ütles Saar. «Küsime tulijatelt ka tagasisidet, et edasisi plaane teha.»