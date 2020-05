Koolid ja lasteaiad saavad ProgeTiigri programmi kaudu tehnoloogiaõppeks ligi 300 000 eurot

“Taaskord esitati taotlusvooru suur hulk väga häid taotlusi ja järjest enam on näha, et IT-oskuste arendamisele lähenetakse süsteemselt. Planeeritavad tegevused on enamasti väga läbimõeldult õppekava teiste tegevustega lõimitud ja seda läbi kogu õppeaasta,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum. “Kaasatud on võimalikult palju õpetajaid ja õpilasi ning järjest rohkem on mõeldud ka sellele, kuidas vanemate teadlikkust tõsta. Me väärtustame väga kogemuste jagamist ja seetõttu on hea meel näha, et ka sellele mõeldakse üha enam.”