Paide Teater lubab mitmeid uuslavastusi

Viimati kohtuti publikuga 28. veebruaril Paide Wabakohvikus Bukowski luulet lugedes. Pärast seda naaseti proovisaali, ent eriolukorra tõttu lükkus koguperelavastuse „Blablabla“ esietendus sügisesse. Viimased kuud ei ole kellelegi kerged olnud, ometi võib teater olla tänulik, sest see aeg tuletas veelkord meelde, missugune väärtus on kohtumisel, kokku saamisel.

Esimese kahe hooaja jooksul on Paide Teater toonud publiku ette seitse uuslavastust. Ka on pidevalt otsitud võimalusi kohtumaks oma kogukonnaga väljaspool teatrisaali kõrgeid seinu. „Paide Teatri kreedo on kohtumine. Kohtumised annavad meile aimu, milline peaks olema teater 21. sajandi maailmas,“ kõneleb lavastaja Jan Teevet. „Paide Teatri sümbol on avatud ring – see on ühtaegu märk lõppematust otsingust ning kutse selle otsinguga liituma.“

Kolmas hooaeg märgib selle otsingu jätkumist. Koos sügisesse lükkunud koguperelavastuse „Blablabla“ esietendusega septembri lõpus jõuab järgmisel hooajal publiku ette lausa viis uuslavastust. Neist esimene hilissuvel Von Krahli Teatri ja Paide Teatri koostöös. Lavastaja Mart Koldits ja Paide Teatri trupp alustasid proove mai alguses ning valmivast lavastusest antakse rohkem infot suve jooksul.

Koos sügisesse lükkunud koguperelavastuse „Blablabla“ esietendusega septembri lõpus jõuab järgmisel hooajal publiku ette lausa viis uuslavastust.

Koguperelavastus „Blablabla“ esietendub Paide Muusika ja Teatrimaja suurel laval 30. septembril. Enamik kevadistest piletitest ja broneeringutest leidsid õnnelikult koha sügisesse, ent mõnele etendusele kohti veel on. Piletimüük algab taas juunikuus. „Blablabla“ lavastajad on Eva Koldits ja Anne Türnpu, kunstnik Kairi Mändla, valguskunstnik Airi Eras ja helikunstnik Jaan Pehk, laval Paide Teatri näitlejad. See on keele- ja vaatemänguline lavastus, mis sobib nii 5, 55, kui 505 aastasele. Etendusi mängitakse vaid Paides.

Novembri lõpus jõuab lavale Georges Bizet ooper „Carmen“. Lavastaja Peeter Volkonski toob proovisaali kokku kahe noore Eesti teatri – Paide ja Musta Kasti – meeskonnad ning uurib, mis juhtub siis, kui kohtuvad maailmakuulus ooper ja draamanäitlejad. „Mind on juba ammu huvitanud küsimus, et ajal, mil tantsuetendusi teevad inimesed ilma klassikalise balletikoolita, mis juhtub siis, kui ooperi võtaksid ette draamanäitlejad, kel puudub klassikalise laulu kool? Selleks eksperimendiks sobib kõige paremini Bizet „Carmen“ – vaieldamatult maailma tuntuim ooper, ent kuna tegemist pole professionaalsete lauljatega ja eesmärk pole mitte mingil juhul ooperi parodeerimine, siis võiks žanrimääratlus olla lihtsalt „etendus Georges Bizet muusikale“. Vaatemängulise lavastuse kunstnik on Iir Hermeliin, muusikajuht Ele Sonn ning lavale astuvad Laura Niils, Kaarel Targo, Karl-Robert Saaremäe, Kaija M. Kalvet, Birgit Landberg, Jaanika Tammaru (Must Kast) ja Joosep Uus, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk (Paide Teater).

2021. aasta kevadel näeb ilmavalgust lavastaja Jan Teeveti ja Paide Teatri boybandi ühine otsing, mis kannab tööpealkirja „Lahinguväli“. „Hooaja lõpult me saladuseloori veel päriselt maha tõmmata ei raatsi, aga ütleme nii palju, et aprillikuus kohtume Paides ühe Euroopa teatrimaailma omapäraseima lavastajaga.“ ütleb Paide Teatri juht Harri Ausmaa.