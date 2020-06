Pileteid kontrollitakse nüüd kontaktivabalt

Grauberg märkis, et edaspidi soovivad nad pileteid kontrollida ainult elektrooniliselt, et hoida füüsiline kontakt publiku ja maja töötajate vahel minimaalsena. "See on tegelikult lihtne, sest piletimüügikeskkondadel on selleks veebirakendused, mida saab kasutada tavalise nutitelefoniga. Enamikus suuremates teatrites ja kontserdimajades on kontaktivaba piletikontroll ammu kasutuses. Tore, et nüüd ka meil!" lausus ta.