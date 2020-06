Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Paide avatud noortekeskuse otsasein sai sel nädalal uue ilme. Seda katab nüüd võimas grafiti, mille on kujundanud ja joonistanud türilane Priit Soodla. Soodla ütles, et nii suurele pinnale tegi ta grafitit esimest korda. «Väiksemaid pindu olen varemgi maalinud, kuid see oli tõepoolest suurem ettevõtmine,» lisas ta. Nii suure pinna pildiga katmiseks kulus Soodlal kuus päeva.

Pildi mõtte suhtes andis noortekeskus Soodlale üsna vabad käed. «Me küll arutasime eelnevalt läbi, mis motiive võiks kasutada, kuid põhimõtteliselt tuli sinna ikkagi minu ettekujutus,» ütles ta. Kuna see on noortekeskus, siis tundus Soodlale hea mõte panna pildile Paidele iseloomulikke objekte, nagu Konsumi kauplus, kirik, Vallitorn ja Vallimäe kivimüür. Maaling on rõõmus ja värvikirev.

*Kuigi jaaniaeg algas paljudele juba tänasest ja kestab järgmise nädala kolmapäevani, loodab Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd, et eriolukorra järel on pidustused eriliselt rahulikud.

Põhjust selleks annab asjaolu, et maakonnas suuremaid jaanitulesid tänavu ei korraldata ning peoseltskondadel pole põhjust sõita ringi nii paljude autodega nagu tavapärastel aastatel. «Tundub, et sel korral tulevad jaanituled rohkem pereringis,» ütles Söörd. «Loodame, et koduaedadest seiklema ei minda ja pereringiski jäävad suuremad tülid olemata. Eelmistel aastatel oli ringisõitmist ikka väga palju.»

Priit Söörd on pannud tähele, et jaanipühadel sekeldustesse sattuvad inimesed on omamoodi läbilõige meie ühiskonnast. «Ei ole nii, et jaanide ajal tuleb tegemist teha ainult nende inimestega, kes on meile ammusest ajast tuttavad. Pigem on nii, et kui pühad on pikad, siis võivad peod käest minna ka muidu väga kuulekatel kogukonnaliikmetel,» lausus ta. «Kui hakkama saadakse mõne patuga, siis on jaanijärgne aeg sügavat kahetsust täis. Õnneks enamik inimesi tarbib vägijooki mõistlikult, suudab nii ennast kui ka oma seltskonna liikmeid kontrollida.»

*Neljapäeva õhtul kinnitas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus Tapa sõjaväelinnakus mais aspirandina ajateenistuse lõpetanud paidelase Kaarel Siimuti vormikuuele lipniku paguni, kätles ja andis rituaalse vopsu vastu rinda: «Tere tulemast ohvitseride sekka!».

Tänavu reservi arvatud pioneeride 27. pataljoni ülem, Türilt pärit major Hegert Horn ütles omakandi mehe kiituseks, et äsja presidendi käskkirjaga aspirandist ohvitseriks ülendatud Kaarel Siimut võttis kõik, mida ajateenijal on võimalik võtta, minnes reservi kompaniiülema abina.

Nüüd mõlgutab noor mees mõtteid tuleviku osas ja suundub õpinguid jätkama Taani.

*Profifotograaf Jaanus Ree sattus sel kevadel jälle Järvamaale ja avastas võrratu pildistamispaigana Seli raba. Ühel päikeselisel hommikul vedas ta rappa oma hea sõbra Jaan Roose ja pani ta rabajärve kohale köieliinile peadpööritavaid trikke tegema, näidates, et ehe loodus ja sport sobivad suurepäraselt kokku.