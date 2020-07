Suletud südalinnas kõlasid laulud südamest

Tellijale

Esmaspäeva ennelõunal tunnistas võistluse peakorraldaja Elizabeth Lindjärv, et kuigi mõned konkursiga seonduvad asjad vajavad veel ajamist, on töö üldiselt tehtud, pinged maas ja ettevõtmisega võib igati rahule jääda. «Võistluse korraldus kui selline polnudki väga hull. Lihtsalt kohavalik oli see, mis veidi pingelisi olukordi tekitas, aga saime ka selle lahendatud. Mul on selle üle väga hea meel,» avaldas ta. Alternatiivina kaalus korraldusmeeskond ka teisi asukohti, ent sõelale jäi siiski keskväljak. «Ei tahtnud nagu kuskile mujale minna. Ruumieksperimenti tänavu küll ei tulnud, aga meie saime oma tahtmise ikka,» rõõmustas Lindjärv.