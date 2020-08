Riigikogulane soovitab terviseriski tõttu arvamusfestivali ära jätta

«Tegin linnapeale ettepaneku kõigi turvalisuse huvides jätta ära arvamusfestival, kuhu broneeritud priipääsmete järgi tuleb kummalgi päeval kokku 4000 inimest, kellest suurem osa saabub väljastpoolt Järvamaad,» selgitas ta. «Ütlesin linnapea Priit Värgile, et tema võimuses on näidata üles tippjuhile omast tarkust, nii nagu Eesti ja Läti naiste võrkpallikoondiste mängul, mis linnavõimude sekkumisel peeti ilma publikuta.»

Grünthali ütlust mööda lisanduvad veel pääsmeteta õhtustele järelpidudele saabujad, kelle hulk on tegelikult teadmata. «Jah, olen nõus, et värskes õhus on võimalik mingil määral tagada turvalisus, kuid õhtustel pidudel koos alkoholi tarbimisega on reeglid ununenud ning ollakse ikkagi ninapidi koos,» lausus ta.