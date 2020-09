Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel sai hooleta jäetud kassidega tegelev mittetulundusühing Paikass teate, et Järva-Jaani läheduses on leitud metsaserva maha jäetud kassipojad. Paikassi vabatahtlik Virge Piisner ütles, et leidja oli üks noormees, kes traktoriga põllul tööd tehes märkas metsa all rohu sees ukerdavaid kassipoegi.