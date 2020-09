Järvalased ei taha põllumajandusloendusel osaleda

Kõige aktiivsem on loendusest osavõtt siiani olnud Hiiumaal (24,1%), Pärnumaal (22,6%) ja Harjumaal (22,1%), kõige tagasihoidlikum vastajate protsent on aga Põlvamaal (16,1%), Järvamaal (16,5%) ja Valgamaal (18,3%). Kui vaadata nendes maakondades loendusnimekirjas olevate majapidamiste arvu, võib öelda, et väiksema kaasatusega maakonnad kipuvad ka vähem vastama. Siinkohal on erandiks Hiiumaa, kust loendusel osaleb kõige vähem ehk ligi 270 majapidamist.