Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viisu kergliiklustee ehituse käigus silla rajamine üle Vodja jõe on ajanud ärevusse kalasõbrad, kes kardavad, et jõe põhjas ja kallastel tehtavad kaevetööd võivad peletada kudemisele kogunevaid forelle. Halvemal juhul ummistada setetega ehituskohast sadakond meetrit allavoolu jäävad koelmud.

* Paari nädala pärast pakib Paidest pärit Maris Prii (38) kohvrid ja lendab San Franciscosse Eesti välisinvesteeringute keskuse Ameerika välisinvesteeringute ja äriarenduse värske juhina maailma iduettevõtluse Mekast Eestisse investoreid meelitama. «Minu töö Silicon Valleys on suhelda USA investorite ja korporatsioonidega, kel on soov paigutada raha, ning veenda neid investeerima Eestisse kõrge lisandväärtusega tootmis- või arendusüksuste ja töökohtade loomisse,» selgitab Maris Prii reipal ilmel.

* Tundub, et koroonatesti tegemine seisab meist paljudel varem või hiljem ees. Hirmu- ja õudusjutte sellest, kuidas proovi võttes tikk läbi ninasõõrme ajude vahele lükatakse, ringleb igasuguseid. Kas jutud ka tõele vastavad, seda teavad 3765 (eilse seisuga) järvalast, kes siiani proovi on andnud. Tunnistan, et olen üks neist inimestest ja tegin proovi suuresti uudishimust. Põhjus oli lihtne. Koroonahaigete lisandudes ning laste kooli- ja lasteaeda minnes hakkasin kuulma siit ja sealt, et proovide andmine käib Paides nüüd hoopis teisti kui kevadel.