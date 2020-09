Papist õpilaspiletid, millele tuli kanda käsitsi õpilase andmed, kleepida foto ja tembeldada, samuti igal aastal kehtivust pikendada, on möödanik. Nüüd on kooliperel taskus plastkiipkaardid, mis kannavad sama teavet nagu endised kaardid. Peale sellele, et see on isikustatud kaart, millega õpilane saab eri kohtades oma koolis õppimist tõendada, on see ka uksevõtme eest, millega koolimajja sisse pääseda.