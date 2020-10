Kiikede lõhkumist ei võta omaks keegi

Kiigepaviljoni idee autor ja Türi noortekeskuse juht Sulo Särkinen nentis, et pilt on kurb ning hoolimata sellest, et kiike aktiivselt kasutavate noortega on räägitud ning uuritud, kas keegi on teadlik, mil moel see on katki läinud, pole väidetavalt keegi juhtunuga kursis. „Kõik kehitavad õlgu – pole kuulnud, pole näinud,” ütles Särkinen. Ta ütles, et igavlevate ning avalikus kasutuses olevast varast mitte hoolivate noortega ollakse Türil mures samamoodi nagu naaberlinnas Paides.