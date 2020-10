Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Rakvere politseijaoskond. On 18. detsember aastal 2019. Kell on saanud just 14.15 ja eriasjade uurija palub kannatanul istuda. Tol on palju rääkida: Paide naine, kellele mees armastust avaldas ja suuri rahasummasid üle kandis, osutus petturiks. Armukelmiks!

* Tallinna–Tartu maantee ääres asuva Korba küla elanikud on mures selle pärast, et praegu ehitatava Võõbu–Mäo lõigu tõttu tõotab nende elu minna hulga keerulisemaks. Küla juurde rajatav viadukt on nii madal, et selle alt ei mahu läbi sõitma isegi pääste­autod põllutöömasinatest ja bussidest rääkimata.

* Sellest nädalast stardib kell 7.18 Paidest Türile kaks bussi, sest koroonatingimustes inimeste ohutuks kohaleveoks jäi ühest bussist väheks. Inimesed peavad nüüd bussidesse sisenedes tegema õige valiku, sest üks buss sõidab ainult Türile Tehnika peatuseni ning teisega saab edasi Säreverre ja Laupale.

* Tänavust Helmi Tohvelmani nimelise auhinna laureaati, Von Krahli teatri näitlejat Mari Abelit iseloomustas žürii kui üllatavalt mõnusat absurditunnetusega peenekoeliste vormide loojat. Tohvelmani-nimeline näitlejaauhind antakse loominguliselt silmapaistvale näitlejale, kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust. Värske laureaat möönab, et ise pole ta sellele mõelnud, kui plastiline või liikuv ta on, ent tantsida on talle tõepoolest alati meeldinud.

* Järvamaal ei avata söögikohti just sageli. Kohe, kui mõnes avalikus kohas on toidulõhnu tunda, tekitab see rohkelt kõneainet. Viimasel ajal sosistatakse augustis Järva-Jaanis uksed avanud Jaani Tare kohta, et seal saab hästi süüa ja toidud näevad välja nagu nooblis restos. Uue toidukoha edu kinnitavad pikad järjekorrad lõuna ajal ja rahvast täis söögisaal.

* Kolmapäeval sai Paide kohtumajas oma karistuse kätte Ivan Kozlov, kes tappis möödunud aasta oktoobris Paides 88aastase naise. Pärnu maakohtu esimehe abi Jaanika Lusti teatas, et kohus mõistis Kozlovi süüdi mõrvas ja korduvas kehalises väärkohtlemises ning mõistis liitkaristuseks talle 14 aastat vangistust.

* Paide linnavolikogu neljapäeval olnud istungil võttis avatud mikrofoni ajal sõna linnavolinik Kai Kimmel, kes rääkis Paide võimupöördest. Volikogu istungist tehakse linna kodulehele ka otseülekanne, kuid Kimmeli poole sõnavõtu ajal heli kaob. Kai Kimmel selgitas, et läks kohe volikogu istungi ajal uurima, miks tema sõnavõtu ajal ülekande heli kadus, ja sai ametnikult vastuse, et see oli linnapea Priit Värgi korraldus.