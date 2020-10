Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linna spordiasutustes käijad, kes pärast treeningut või ujumist duši alla lähevad, on omal nahal kogenud, et algul kehale piserduv soe vesi asendub mingil hetkel jääkülmaga või siis tuleb esiotsa kohe kaela külm vesi ja see läheb alles aegamööda soojemaks. Miks see nii on?

* Kui palju said sina sünnipäevaks õnnitlusi oma sotsiaalmeedia kontodele? Paarsada, parimal juhul ehk poole rohkem. Miku on üks pealtnäha tavaline Sargveres elav triibik, kuid tema sai sel nädalal kümnenda eluaasta täitumise puhul sotsiaalmeedia kontodele ligi 900 püstist pöialt või südant, mis väljendasid fännide parimaid soove. Miku perenaine Klaarika Uusmaa ütles, et Mikul on tõepoolest oma jälgijaskond ja fännid ning ükskõik, mida ta temast ei postitaks, siis reaktsioonid on enamasti sama tormilised. «Mul on selle üle vaid hea meel, sest Miku ongi eriline ja armas kass, kes väärib tähelepanu ja armastust,» lausus ta.

* Paide linna lapsed saavad osa kaks aastat kestvast rahvusvahelisest ringluspõhisest jäätmekäitlusprojektist, mille eesmärk on suurendada laste keskkonnateadlikkust. Keskkonnaprojekti juhi Anneli Tumanski selgitusel osalevad projektis Paide linna koolid, lasteaiad ja noortekeskus. «Kolmeaastase projekti kestel viiakse koolides läbi uurimus laste prügi- ja jäätmekäitlusteadlikkusest, on palju seda suurendavaid tegevusi ning kolme aasta pärast mõõdetakse samade klasside või lasterühmade teadlikkuse muutusi,» selgitas ta.

* Viimasel ajal on üles kerkinud küsimus, kas kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamist peaks seadusega konkreetsemalt keelama. Kinnisvarahaldusfirma leiab, et suitsetajatele on võimalik vastu astuda ka seadust karmistamata, kui ainult inimesed söandaksid julgemalt oma suitsetavatele naabritele vastu astuda. Järvamaal ja ka mujal Eestis tegutseva kinnisvarahaldusfirma Kvatro juhatuse liige Andry Krass ütles, et suitsetavad naabrid on kõikide kortermajadega kaasaskäiv probleem ja Järvamaa pole siin erand.

* Kümme kuud tagasi seadis Järva vallaraamatukogu direktoriks valitud elupõline tartlane Karmen Velitschinsky Koigi raamatukogusse sisse töökabineti ja hakkas järvalaseks. Selle ajaga on raamatukogu muutunud nähtavamaks: veebis on kodulehekülg ja Facebookis sotsiaalmeediakonto, kus tutvustada uusi raamatuid, anda lugemissoovitusi ja avaldada uudiseid. «Loen ise palju ja annan raamatusoovitusi, palun ka lugejatel oma lugemiselamusi jagada,» ütleb Velitschinsky. «Ega raamatukogudel ole palju väljundeid, kus uusi lugejaid värvata, aga inimestele on vaja lähemale saada.»

* Paide teater ja Tartus asuv teater Must Kast toovad novembri lõpul lavale muusikalavastuse «Carmen», mis põhineb maailmas ühe enim mängitud samanimelisel ooperil, mille surematuid meloodiaid lauldakse rahva seas siiani nii autos kui ka duši all.