Sõjaväepolitsei eskortis Lätis õppusel käinud rasketehnika läbi Järvamaa baasi tagasi

„Sõjaväepolitsei on sellel aastal teostanud üle saja kolonni eskordi ja meie tänanegi tegevus ei erine mitte kuidagi eelnevatest,“ ütles sõjaväepolitsei operatiivteenistuse liiklusgrupi ülem leitnant Mihkel Kivi lisades, et sõjaväepolitsei poolt eskorditavad kolonnid liiguvad aastaringselt. Peamiselt eskorditakse ja julgestatakse Eesti Kaitseväe ja liitlaste lahingugrupi rasketehnikat.

„Kolonnide suurused, mida saadame, on erinevad. Praegusel juhul tuli meil eskortida näiteks kolme kolonni, milles kokku pea 30 veokit. Sealjuures igat kolonni saatmas sõjaväepolitsei kahe alarmsõidukiga, mille eesmärgiks on pakkuda julgestust eskorditavale tehnikale ja garanteerida kolonni õigeaegne jõudmine sihtkohta ning häirida võimalikult vähe tsiviilliiklust,“ ütles leitnant Kivi.

Üle 100 tonni kaaluva rasketehnika eskortimisel saadab sõjaväepolitsei kolonni reeglina kahe alarmsõidukiga. Esimene alarmsõiduk on kolonni ees, reguleerides nii kolonni liikumise kiirust ja hoides õiget marsruuti. Teine alarmsõiduk on kolonni taga, eesmärgiga takistada kolonni vahele sõitvaid kõrvalisi liiklejaid, pakkuda julgestust kolonnile ja turvalisust kõrvalisele liiklusele. Samuti on mõlema alarmsõiduki ülesanne ka vajadusel reguleerida liiklust, kui kolonn peaks näiteks tee äärde seisma jääma.