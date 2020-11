Elektrilevi ohutuskampaania: Päästame elusid, teadmisi elektriohutusest vajab igaüks

Teadmine elektriohtudest ja ohutust käitumisest on oluline, kuna võib päästa Sinu ja Sinu lähedase elu. Siinkohal kaks õpetlikku lugu elust enesest, kus teadmised aitasid ära hoida traagiliste tagajärgedega õnnetuse.

Laps päästab enda ja ema elu

Äsja on lõppenud suurem torm, päike on pilvede tagant välja tulnud ja ema Anna läheb õhtupoolikul koos tütre Liisaga metsa jalutama. Järsku tunneb Liisa jalgades surinat ja ütleb seda ka emale. Ema seisatab ning on tütre tähelepanekuga nõus. Tõesti, imelikult suriseb.

Ära unusta ohutusest rääkida ka lastele, kellega koos on võimalik teha valikvastustega teste ning seeläbi elulisi tarkusi ammutada.

Õnneks on Liisa käinud ohutuslaagris ja talle tuleb olukord tuttav ette. Ta heidab kiire pilgu ümbrusele ning kahtlused saavad kinnitust – läheduses on katkenud elektriliin, mis tekitab maapinnale eluohtlikku pinge. Liisa tuletab meelde ohutuslaagris õpitu ja annab selged juhised ka emale – eemalduda tuleb väikeste hüpetega, jalgu tihedalt koos hoides. Tavapäraseid samme tehes on oht elektrilöögiks. Eluohtlikku pingega alas on vaja liikuda nii, et tekib vaid üks puutepunkt maaga. Tänu Liisa teadmistele suudavad ema ja tütar keerukast olukorrast välja tulla. Lapse tegutsemine päästab nii tema enda kui ka ema elu.

Mitu korda mõõda, üks kord lõika

Tormituuled on tekitanud palju pahandust Mati metsas. Tormi lõppedes otsustab ta langetada ühe puu, mis on tuulte käes räsida saanud. Ent Mati ei pööra küllaldaselt tähelepanu ümbrusele ja langetab puu tahtmatult elektriliinidele. Selle tagajärjel kukuvad pikali kolm elektriposti ning katkevad elektriliinid. Matile meenub, et sellise sündmuse tagajärjel, kui liinid katkevad, võib maapind sattuda pinge alla. Ta tegutseb kiiresti ning eemaldub sündmuspaigast ohutusse kaugusesse. Kuigi Mati pääseb eluga, toob tähelepanematus kaasa suure materiaalse kahju. Elektriliinide lähistel ei tohi spetsiaalse väljaõppeta puid langetada. Õige käitumine olnuks helistamine Elektrilevi rikketelefonile 1343 ja olukorrast teavitamine.

Seekordne ohutuskampaania keskendub õues varitsevatele ohtudele.

Kuna sügisperioodil kimbutavad meid tihemini tugevad tormituuled on tähelepanu tormiohtudel. Valmisolek ja teadmised peavad selged olema enne tormi, et hädaolukorra saabudes suudaksime kiirelt ja ohutult reageerida ning vajadusel teisi aidata.

Kutsume kõiki üles testima oma teadmisi elektriohutusest!