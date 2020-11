Linnameeskond sihib liigatabelis teist kohta

Liigatabelis hoiab Paide Linnameeskond 60 punktiga teist kohta. Tallinna FC Flora on 71 silmaga esimesel ning Tallinna FCI Levadia 53 punktiga kolmandal kohal. Nõmme Kalju on 49 kogutud silmaga neljas.

Mängueelses kommentaaris ütles Levadia treener treener Vladimir Vassiljev, et pühapäevane mäng Paide Linnameeskonnaga on Levadia jaoks ülimalt tähtis. "Võiduga jõuaksime hõbemedalitele juba päris lähedale ning see paneks omakorda Paide stressiolukorda. Paide Linnameeskond on meid kahes viimases omavahelises mängus võitnud ja loomulikult tahame tõestada, et oleme parem meeskond, seega anname endast võidu nimel maksimumi."