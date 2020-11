Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Mis juhtub, kui ooperit esitavad draamanäitlejad, kellel puudub klassikalise laulu kool ja kellest mõni ei pea rangelt võttes viisigi? Selline küsimus on kirjas Paide teatri ja Musta Kasti neljapäeval esietendunud «Carmeni» tutvustuses. Kui neljapäeval on kontrolletendus lõppenud ja lavastaja Peeter Volkonski tuleb ajakirjanike küsimustele vastama, ei jõua ta siiski reporteriteni, sest etendust näinud tuttavad tormavad teda õnnitlema. Hoolimata koroonapiirangutest ei pea paar tulisemat teatrifänni vastu ja kallistavad lavastajat. «Aitäh suurepärase lavastuse eest! See on üle aastate üks suuremaid õnnestumisi!» on esimene kriitika, mida lavastaja Peeter Volkonski kuuleb.

* Ilmselt pole Eestis ja isegi kogu maailmas kuigi palju neid inimesi, kes on 50 aastat järjest kodulinna jõulukuuse toonud. Paidelane Enn Sõmer on selline mees. Kraanajuhiloa sai Sõmer 1965. aastal. Esialgu töötas ta väiksema masina peal, aga alates 1970. aastast on pidanud kraanajuhiametit. Samal aastal oli Sõmeri esimene kuusetoomine Paidesse. Staažikas kraanajuht Enn Sõmer ütleb, et esimest kuusetoomisest tal mälestust ei ole. Kuusk sai toodud Koigi lennuvälja tagant, kus kasvasid tema mäletamist mööda väga ilusad puud. Sõmeri teada on algusaastatel Koigist toodud vähemalt viis-kuus jõulupuud.

* Paide muusika- ja teatrimaja keldrikorruse suve hakul alanud remont jõudis õnnelikult lõpule. Kui varem kultuurikihi alla mattunud keldrisse külalisi väga ei viidud, siis nüüd on ka see korrus avatud. Direktor Martha-Beryl Grauberg näitab uusi, avaraid ja valgusküllaseid ruume uhkusega. Kõige suurema muutuse läbis Graubergi selgitusel endine bändiruum, millest on saanud avar tantsuklass.

* Oktoobrist Paides Järvamaa toidupanga ja Rimi kaupluseketi koostöös käivitunud õhtune toiduring on aidanud juba paljusid vähekindlustatuid. Et abisaajate hulk järjest suureneb, laieneb õhtune toidujagamisring ka naaberomavalitsusse Türi valda.

* Kolmapäeva õhtul loositi välja Bingo Loto jackpot summas 739 322,90 eurot. Ühe mänguväljaga võidupilet oli ostetud Paide Maksimarketist. Järvamaale pole nii suurt võitu varem tulnud. Kaheksa aastat tagasi võitis üks maakonna inimene kaks korda väiksema summa, mis oli senine rekord. ASi Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel ütles neljapäeval, et võit on veel vormistamata, kuid on juba teada, et pileti ostis naisterahvas.

* Kui kodus kasvab kelgukoer, siis ei pea see kodu ilmtingimata asuma Põhja-Soomes, Põhja-Rootsis, Põhja-Norras, Kanadas või Alaskal. Võib juhtuda nii, et see kodu asub hoopis Järva vallas üsna Järva-Jaani külje all, kus kelgukoer teab lumest midagi üksnes perenaise juttude järgi. Võib juhtuda, et kelgukoeri on isegi mitu.

* Kirna neiu Eliise Randmaa esindas kodumaad Albaanias olnud The Miss Globe’i üleilmsel iludusvõistlusel nii edukalt, et jõudis nii talendivoorus kui üldkokkuvõttes 15 kauneima sekka.