Järva Teataja loetumad lood aastal 2020

Google Mapsi kaardirakenduse järgi on Paide kesklinnast Ülemiste keskuse ette täpselt 90 kilomeetrit ning sõit sinna võtab aega tund ja üks minut. Seda muidugi juhul, kui te kusagil kiirust ei ületa või ei pea pikas autokolonnis lubatust tunduvalt aeglasemalt sõitma. 14. augustist alates on sama vahemaa 87 kilomeetrit, sest Kose–Võõbu uus tee on endisest kolm kilomeetrit lühem.

Riigikogu liige Lauri Läänemets tunnistas 17. märtsil, et kui õhtul Toompealt koju läks, siis oli tal väikene palavik – 37,1. Kuna nad on elukaaslasega mõlemad gripi vastu vaktsineeritud, kuid ka naisel oli väike palavik, siis kahtlustab ta, et võib olla nakatunud koroonaviirusesse. „Testi pole saanud ma teha. See on lihtsalt üks võimalus,“ sõnas ta.