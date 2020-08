Paidelane Tiiu Saarist meenutas möödunud nädalavahetust kui totaalset kaost. «See oli jube!» sõnas ta. Peoplatsilt Joodile kandunud müra oli Saaristi hinnangul nii vali, et inimesed pidid kodudest ja suvilatest lahkuma. Ühel Joodi elanikul tekkisid isegi südame rütmihäired. «Mina kutsusin endale kella kahe ajal öösel takso järele, et saaksin natukenegi magada,» ütles ta.

Saaristi teada sõitsid ka naabrid Paidest välja vanemate maakodusse, et kõrvulukustava lärmi keskelt pääseda. Nii tegid kõik, kellel selleks võimalus oli. «Me sunnime oma inimesi kodukohast lahkuma, kuid võtame ava­süli vastu hulga joobes noori. Kas see on normaalne?» väljendas ta pahameelt.