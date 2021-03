Türi noortekeskuse juht Sulo Särkinen, kelle eestvedamisel jõuluvana maja enne advendiaega parki paika sätiti, selgitas, et majakese ära vedamise plaane on seganud muutlikud ilmaolud. Vahepeal olid ilmad liialt vesised ja pargiteed selleks, et vajalik tehnika majale ligi pääseks. Siis aga õnnistas ilmataat Eestimaad korraliku talvega ja lumerohkuse tõttu oli majale ligipääs taaskord raskendatud.