Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Riigikogu liige Kersti Sarapuu, kelle perekonnale kuulub Paide kesklinnas hotell ja spaa, ütles, et kui turismisektoris teha väikeseid piiranguid, siis ettevõtjale tähendab see, et ei ela ega sure. Sarapuu märkis, et nemad on praegu oma ettevõtmistega Paides miinuses. Vastavalt piirangutele võib hotell lahti olla, kuid spaas tuli saunad sulgeda. See tähendab, et hotellis peatub inimesi kordades vähem, kui ettevõttel omadega toimetulekuks tarvis on. Nii ettevõtja kui ka riigikogu liikmena on Kersti Sarapuu seda meelt, et teatud ajaks tuleks kehtestada palju karmimad piirangud. Eluks mittevajalikud asutused tuleks ajutiselt sulgeda ja riik peab sealt saamata jäänud tulu hüvitama.