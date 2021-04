“Lisasin UFO, kutsika, hobusemaski ning veel mõned pisidetailid, et vaatajal oleks põhjust samm lähemale astuda, uurida ning ehk ka natuke muiata,” toob autor selgituseks, miks plakatil võib näha isegi lendavat taldrikut. Tema eesmärk oli kujutada erinevate subkultuuride, vanusegruppide ning ideede esindajaid tahumata ning vaba käega joonistatud illustratsioonidena. Kuna Arvamusfestivali lähteülesanne oli täiesti piiritlemata loomingu võimalus, otsustas Joosep võtta hoopis monokromaatilise lähenemise. Sellise lähenemise mõte oli luua kontrast viimase paari aasta jooksul populaarseks saanud ülipuhaste ning värviliste illustratsioonidega. Olles kõik karakteris käsiti üles joonistaud, sidus ta nad ühtsesse kompositsiooni, üritades vältida tegelaste vastandumist eri leeridesse ning muid agressiivseid alatoone. Tulemuseks on pungilik kompositsioon karakteritest, mis väljendab ausust ning vastanduvate arvamuste aktsepteerimist.

Arvamusfestivalile Joosep veel sattunud pole, kuid kavatseb seda sel aastal muuta. Küsimusele, millest Eestis tema arvates liiga vähe räägitakse, vastab ta nii: „Minu arvates ei räägita Eestis piisavalt isikliku vastutuse võtmise olulisusest. Arvan, et erinevalt eesmärkide seadmisest ja nende poole püüdlemisest ei paku õiguste ning hüvede taga ajamine inimesele pikaajalist rahulolu. Teine suur probleem on minu arvates see, kuidas inimeste arvamused kipuvad kujunema lähtudes ideoloogiast mitte teaduspõhisusest ning faktidest.“