Vutiklubi sai ühe toetaja lisaks

Spordidirektor Gert Kams: „Meil on väga hea meel, et meie noortetöö toetajate ringiga liitus ettevõte, kes on väga pikki aastaid toetanud nii jalgpalli kui ka kohalikku sporti laiemalt ja oli omal ajal ka Koeru SK esimesi särgisponsoreid. AS Naturali toetus aitab tublisti parandada meie Koeru piirkonna treeningtingimusi ja loob paremad võimalused Koeru jalgpallipoiste ja -tüdrukute arengule,“ sõnas Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.