Dmitri Kotjuh on tuntud ja tunnustatud fotograaf. Ta on korduvalt pälvinud tunnustustust pressifoto konkursil, tema tehtud kunstfotod on ilmunud raamatutes ning osalenud näitustel. Järvamaal teatakse teda põhiliselt kui ajalehe Järva Teataja fotograafi, kelle igapäevatööks on piltidel vahendada maakonna uudiseid ja sündmuseid.

Vähem teatakse aga seda, et Kotjuhi kireks on juba 15 aastat olnud pulmafotode tegemine. Märgilist aega soovib ta nüüd tähistada ja esitleda aastatega kogunenud piltidest kokku pandud näitusega.

Kotjuh märkis, et näitusel ei näe klassikalisi pulmafotosid, kus pruutpaar kiirgab õnnest päikseloojangu taustal ja klõpsud on kui nunnud postkaardid.

Kotjuhi moto on “teistmoodi pulmafoto”. Ta on asetanud pruutpaarid ebatavalisse keskkonda: liinibuss, dušinurk, staadion, tuletõrjedepoo - see paneb paari väljendama teistmoodi tundeid.

Nendel fotodel saavad kokku ülevoolav rõõm ja häbitunne, huumor ja ettevaatlikkus. Tema fotod on rikkad emotsioonidest. Lisaväärtust piltidele annavad pulmapäeva juhuslikud tunnistajad, võõrad näod, kes korraga rõõmustavad ja kohmetuvad, kui näevad pruutpaari õrnushetki.

Need ebatavalised pildid on uus lähenemine Eesti pulmafotos ning on sellistena korduvalt pälvinud kunstispetsialistide tähelepanu ja esiletoomist.