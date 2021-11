Kuidas koerkass tahtmatult jänest sõitis

Miu ei tea, mis on mootori põhjakaitse, rehvikoopad või kardaanirist. Aga päris kindlasti teab ta nüüd, et põhjakaitse ei pruugi alati üht uudishimulikku neljajalgset peatada. FOTO: Dmitri Kotjuh

«Vist hakkab otsi andma,» ütles üks väriseval häälel. Teine ei osanudki enam midagi öelda ja mõtles, et saaks see kõik juba läbi. Etteruttavalt võib aga öelda, et selle loo kõik tegelased on endiselt täie elu ja tervise juures, ent see pime oktoobriõhtu jääb kõikidele kahtlemata veel pikaks ajaks meelde.