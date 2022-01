Türi vallavanem Ele Enn rääkis, et võrreldes volikogus tagasi lükatud eelarveprojektiga on nüüd esitatus tehtud korrigeerimisi. Ennu selgituste järgi oli praeguselt opositsioonilt saadud eelnõu kohaselt eelarve 2,3 miljoni euroga miinuses, nüüd on 1,6 miljoni euroga.