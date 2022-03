Euroopa piiri- ja rannikuvalve amet saatis Eesti välispiirile lisajõude

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseinõunik Helen Neider-Veerme ütles, et Euroopa Liidu välispiiride kaitstus mõjutab turvalisust Euroopas tervikuna, seda ka Eestis.

„Olgugi, et olukord Eesti välispiiril piiripunktide vahelisel alal on olnud rahulik, on rohkem silmi ja kõrvu meile suureks abiks. Nii tegi PPA Frontexile ettepaneku kaasata piiripatrullidesse kuni paarkümmend täiendavat ametnikku koos sõidukitega. Seda lisaks seitsmele Frontexi piiriametnikule, kes töötavad meie piiripunktides juba varasemast,“ märkis politseinõunik.