Türi vallavolikogu liige nõuab volikogu esimehelt mainekahju hüvitamist

Maarja Brause kirjutas Järva Teatajas ilmunud aravmusloos järgmist: «Täna imestan väga ka selle üle, et kas Eesti 200 tõesti soovis niimoodi Järvamaal «turule tulla», et esimese asjana tõmmatakse vesi peale kõigele, mis senini tehtud ning mõnitatakse inimesi, kes pikalt valda on üles ehitanud. Kui ollakse eri meelt, siis võib tuua välja argumendid, mida ise teeks teistmoodi ja tegutsema hakata, kuid näiteks Kadri Paasi retoorika on olnud alguses kohe ikkagi korralikult koledate sõnadega pasunasse panna. Täna ründab mind minu endine klassiõde Kadri sellega, et andsin sõjapõgenikule Wiedemanni 1 munitsipaalkorteri võtme, et ta saaks oma kohvrid juba kuhugi maha panna, kuivõrd kortereid oli saada ja lepingu tegemine järgmiseks võimalikuks tööpäevaks kokku lepitud.»