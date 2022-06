Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Paide Teatri praegune koosseis lahkub Paidest poole aasta pärast. Ja see on fakt.

Põhjus, miks kogu trupp lahkub, on teatri kunstilise juhi Jan Teeveti ütlust mööda peamiselt ebakindlus tuleviku ees, sest nad ei näe Paides enam võimalust areneda ja kasvada. Samuti on muutunud ebaselgeks, mida linn neilt ootab. «See otsus ei ole tehtud üleöö, vaid oleme selleni jõudnud poolteise kuu jooksul olnud rääkimiste ja kohtumiste käigus nii omakeskis kui ka Paide linna esindajatega,» ütles ta.

Teevet märkis, et Paide linna eelarve kärped, mis kahandasid nende rahastust üle 30 000 euro, pole otsene lahkumise põhjus, pigem katalüsaator, mis on pannud asju teises valguses nägema. «Oleme jõudnud arusaamiseni, et kahaneva ja ebakindla eelarve tingimustes ei ole võimalik tagada Paide teatri arengut,» põhjendas ta.

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep ütles, et viimase kahe aasta jooksul on verekeskus kogunud Paide, Türi, Koeru ja Aravete doonoripäevadelt ligi 2400 vere­annetust. «Koroonapandeemiast tulenevaid piiranguid arvesse võttes on see lausa imetlusväärne!» sõnas ta.