Kooliaasta algul tasub asulates liigeldes tempo maha võtta

"Õppeaasta algus toob kaasa suure liikluskoormuse kasvu – teedel on rohkem nii jalakäijad, jalgrattureid, kergliikurijuhte kui ka mootorsõidukijuhte. Jalakäija jaoks on teeületus kõige ohtlikum osa teekonnast ja ülekäiguraja ohutul ületamisel on oluline roll nii jalakäijal endal kui mootorsõidukijuhil. 2021. aastal sai reguleerimata ülekäigurajal vigastada 104 inimest, kellest hukkus viis," selgitas Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp.

Seda tüüpi liiklusõnnetuste üheks peamiseks põhjuseks on tema sõnul mootorsõidukijuhtide ebasobivalt suur kiirus ülekäigurajale lähenedes.

Suurim lubatud linnakiirus on Eestis üldjuhul 50 km/h, kuid Transpordiameti tellitud küsitlusuuringud näitavad, et linnades ja asulates sõidab suurima lubatud kiiruse piires vaid 55% juhtidest. Piirkiiruse ületamine on Sepa kinnitusel väga ohtlik, kuna seal, kus 50 km/h liikunud sõiduk on ohtu märgates juba peatunud, jätkab 60 km/h sõitnud sõiduk veel liikumist kiirusel 43 km/h.

"Liigne kiirus liikluses ei hõlma üksnes kehtestatud piirkiiruse ületamist. See tähendab ka liiga kiiresti sõitmist juhul, kui tee- ja ilmastikuolud nõuaksid aeglasemalt sõitmist. Seetõttu on kampaania loovlahendusel kujutatud linnakiiruse sümbolina 50 asemel numbrit 49," rääkis Sepp.

Kuni 30. septembrini on teavituskanalitena kasutusel televisioon, raadio, välimeedia ja internet. Kampaania põhisõnumiks on, et aeglasemalt on mõnusam liigelda. Linnakiirust järgides naudid sõitu rohkem ja kõigil on turvalisem.