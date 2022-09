Türi aukodanik ja aumärgi saajad selguvad nädala pärast

Türi vallavanem Ele Enn rõõmustas, et vallavalitsusele saabus tunnustamistele mitmeid hästi põhjendatud ettepanekuid ja sellegi üle, et nii mõnigii kandidaat tõsteti esile korduvalt. "Ainult hea meel on selle üle, et Türi vallas märgatakse tegusate ja toimekate inimeste tegemisi," kinnitas ta.