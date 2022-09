Vastne aukodanik: see uudis võtab küll kukalt kratsima

Paide linnavolikogu neljapäeval peetud istungil kulus üle poolteise tunni, et arutada esimesena päevakorras olnud 2022. aasta teise lisaeelarve eelnõu esimene lugemise käigus seda, kas Paide Hillar Hanssoo põhikooli katusele ehitaja garantii kehtib või mitte. Ülejäänud kaht päevakorrapunkti sisse juhatades nentis volikogu aseesimees Peeter Saldre, et need on õnneks rõõmsamat tooni.