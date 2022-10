Järvamaal toimub teatrifestival

4. novembril toimub NAKS festivali raames lastekultuuri seminar “Tähelepanu, laps!”. Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul pole sellist lapsepõlve nagu täna, kunagi inimkonna ajaloos olnud, seotuna tehnoloogilise arengu ja heaoluga. See on teinud lapsest sõltujad ning tarbijad, kuhu täiskasvanute maailm neid suunab. Laps on aga teistsugune inimene, tema kogemusmaailm, vajadused ja suhtlus välismaailmaga on teistsugused. NAKS 2022 seminaril “Tähelepanu, laps!” arutleme me selle üle, millised on laste ja noorte vajadused, valikuvõimalused ja tegelik elu nende ümber. Räägime sellest, milline on kodu, kooli, kunstikogemuste ja meedia roll ning võimalus toetamaks inimese arengut.