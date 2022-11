Välisministeerium toetab üle 600 000 euroga Ukrainat talve üle elamisel

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Venemaa üle kaheksa kuu kestnud sõda Ukraina vastu on põhjustanud humanitaarkriisi, mis talvistes tingimustes süveneb veelgi.

„Vastame Ukraina abipalvele eesootavaks karmiks ajaks valmistumisel, et leevendada sõjas inimkannatusi ja kindlustada Ukraina põgenike hakkamasaamine olukorras, kus Venemaa sihilikult hävitatud tsiviilobjektid ja -infrastruktuur on jätnud inimesed väga haavatavasse olukorda. Seetõttu osutame abi, mis vastab inimeste kiiretele vajadustele – generaatorid, kriisitoidukomplektid, soojad riided ja rahapõhine abi, sealhulgas tahkete kütuse soetamiseks,“ tõi Reinsalu välja.

Varasemalt Eesti poolt 2022. aasta jooksul Ukrainale osutatud humanitaarabi suurus on hinnanguliselt 21,7 miljonit eurot, millest avaliku sektori toetus on 2,7 miljonit eurot. Eesti on saatnud materiaalset abi peamiselt ajutise varjupaiga, toidu ja tervishoiu vallas. Samuti on Eesti saatnud liinibusse Ukraina transporditeenuse taastamiseks ja toetanud Ukrainat demineerimisvarustusega.