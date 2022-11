Reformierakonna Järvamaa esinumbriks on mitmekordne minister

„Reformierakonnal on eesootavateks Riigikogu valimisteks kõige tugevam meeskond, kel on pikaajaline riigijuhtimise kogemus, kuid ühtlasi ka oskus näidata kriitilistel aegadel otsustavust. Ajal, mil meil on mitu kriisi korraga, vajavad inimesed enim kindlustunnet, et Eesti oleks hoitud ja kaitstud ning püsiks kindlates kätes,“ ütles Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas.