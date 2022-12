Järva Teataja loetumad lood aastal 2022

2020. aasta augustis kirjutas Järva Teataja, et Tallinn-Tartu maantee ääres avas uksed uus toidukoht Smoky BBQ. 4. novembril andis oma äri müüa püüdnud toitlustaja teada, et tõusvate hindade ja maksude tõttu on nad otsustanud oma väikse kollektiiviga tegevuse lõpetada.