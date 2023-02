Pipi-Liis Siemann: olen alati arvanud, et valija mõtleb ise

Intervjuud kokku leppides sai Pipi-Liis Siemann ajakirjanikult ka koduse ülesande: küpsetada valmis riigipirukas. Siemann küpsetas neid koguni kaks - soolase ja magusa. Lisaks kaks pätsi leibagi. Küpsetamisega on ta küll sina peal, ent nendib, et ega see riigipiruka valmistamine väga lihtne olegi, tuleb ikka hoolikalt asjad läbi mõelda. Aga retsepte on ta nõus küsijatele lahkelt jagama.

Foto: Dmitri Kotjuh