Koeru talveralli üks korraldajatest, võistluste direktor Peep Kristal meenutas, et esimene taasiseseisvumise järgne sama seltskonna poolt korraldatud ralli oli 20. aastat tagasi. „Siis mõtlesime, et toome ralli tagasi sinna kohta, kus see omal ajal algas,” avaldas ta. „Eks näis, mis järgmisel aastal saab.”