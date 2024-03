Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Käes on aeg, kui potipõllupidajad täidavad aknalaudu taimekastidega ja ootavad kannatlikult aega, mil külvatud seemneidud oma ninad mullast välja sirutavad. Suuremat sorti külvitöö võtsid eelmisel nädalal ette ka Peetri kooli lapsed, kes panid idanema erilisi seemneid. Taimekastides koguvad pikkust küll tomati- ja paprikataimed, aga need ei ole tavalised sordid – tegemist on vanade pärandsortidega. Projekti eestvedaja on Peetri kooli õpetaja Kaidi-Ly Välb, kes ütles, et ühendas meeldiva kasulikuga. «Olen loodushuviline ning et ka pärandkultuur, vanarahvatarkused ja terve talupojamõistus on mulle olulised, siis mõtlesingi, kuidas neid kõiki õppetöösse lõimida,» lausus ta.