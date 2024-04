Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise aasta lõpus müüs Järva vallavalitsus enampakkumise korras Järva-Madisel asuvaid endise kõrtsi varemeid. Kinnistu oli mitu korda müügis juba varem, kuid sel korras leidus ka ostja. Kinnistu uus omanik Jaak Madison on nii kohalikele kui kaugema kandi meestele tuntud. Tema vastus küsimusele, miks ta soovis kinnistut soetada, oli poliitkorrektne.

* Emadepäev, 12. mai kujuneb Türi rahvale, aga miks mitte ka kaugema kandi järvalastele eriti esinduslikuks, sest kevadpealinnas peetavale emadepäeva kontsertaktusele saabub ka presidendipaar ja seda kannab telepildis üle Eesti Rahvusringhääling.

* Viidates kulude kokkuhoiule, on postiettevõte Omniva teavitanud Türi vallavalitsust plaanist sulgeda 1. juulist Türi postkontor. See tähendab, et omavalitsusse jääksid üksnes postipunktid ja pakiautomaadid ning postkontoriteenuse kättesaamiseks tuleks türilastel hakata käima maakonnakeskusse Paidesse. Vallavalitsus sellist lahendust heaks ei kiida.

* Türi kesklinnas on üks väike magusaoaas, mis on üles kasvatanud juba terve koolipõlvkonna jagu magusasõpru. Ettevõttele Convi Food Sweets kuuluv pood Õige Magus tähistas hiljuti 12. tegevusaasta täitumist. See verstapost pani kogukonda siiralt rõõmustama. Ühisel jõul ja nõul on omanäoline pood üle elanud ka rasked ajad ning pakub endiselt üllatusi nii suurtele kui väikestele magusasõpradele.

* Kui president Alar Karis mõne nädala eest Järva valda külastas, esitas ta vallavanem Toomas Tammikule küsimuse, kes on nende valla kuulsamad nimed. Tammik vastas, et esmajoones muidugi kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Teisena tõi ta välja aga suusakaksikud Kaidy ja Keidy Kaasiku, kes on nii väikesest kohast nagu Aravete jõudnud tippsortlastena välja Olümpiamängudele. Kui suusakaksikud kutsusid eelmisel nädalal Jäägrivillasse kokku oma pere ja toetajad, andsid nad edasi kindla sõnumi, et märtsis lõppenud suusahooaeg täitis kõik ootused ning kohe-kohe on algamas uus etapp nende elus, kus suusatatakse juba võidu maailma paremikku kuuluvate naistega. "Teeme seda ikka koos nagu siiani," sõnasid nad.