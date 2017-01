Tankla võimalik ehitus kütab türilastes kirgi

Tankla ehituseks mõeldud krundi vahetus läheduses peatusid vestluseks kolm naist, kes küsisid kui ühest suust, kas tõesti on parem, kui kesklinna kõige käidavamas kohas, kaubakeskuse lähedal, riivab silma kahekorruseline pruunikas puitmaja. «Kas see aknad laudadega kinni löödud maja on siin ilusam kui üks korralik tänapäevane Olerexi tankla, mida ettevõtja siia ehitada tahab?» täpsustas küsimust kaubandusettevõttes töötav Merle Lung.

Ettevõtja Elly Pilv sõnas, et kui tuleb selline tankla, nagu Olerexil on Paides, et koos kohvimasina ja kõige muuga, siis see on ainult teretulnud. «Kui praegu minna hommikuti Lokuta mäe peal asuvasse bensiinitanklasse, siis seal on kohvijärjekord uksest välja,» teadis ta öelda.

Türi valla elanik Heike Eslas soovitas rõõmustada tanklaga juurde tulevate töökohtade üle. «Äärelinnadesse pole automaattanklaid vaja, inimesega on palju parem suhelda. Üks korralik tankla linna keskel ja kõigile sobib,» ütles ta.

Lungi, Pilve ja Eslase meelest on jutud tankla ohtlikkusest ammu ajast ja arust. Pilv rõhutas, et üheski linnas pole kuulda olnud tankla õhku lendamisest, ei juhtu seda ka Türil. «Türilane ei pea kartma ohte, vaid nägema tankla ehituses võimalusi,» märkis ta.

Kaksikuid kodus kasvatava Eslase meelest tankla ehitusega linnapilt ei kaota, vaid võidab. «Aedlinna ilu ei kao kuhugi, küll hakkavad ka tanklas kasvama puud, põõsad ja lilled,» lisas ta.

Tankla vastane, Eesti looduskaitse seltsi Türi osakond kogus allkirju polikliinikus. Proviisor Piret Juhanson kinnitas, et nemad kedagi allkirja andma ei agiteeri, kuid kogunenud on neid üksjagu.

Türi kesklinnas peaaegu 40 aastat elanud Juhanson ei mõista, miks peaks siin olema tankla. «Seda lärmi on kesklinnas tanklatagi parkimisplatsil küllalt, kesklinn võiks silma paista millegi ilusamaga, kui on spetsiifilise lõhnaga tankla,» arutles ta. «Rääkimata tihenevast liikluskorraldusest ja aastavahetuse ilutulestikust, kas need kõik on ikka läbi mõeldud. Praegu tundub mõte mulle kohutav.»

Samuti on Juhanson seda meelt, et tänapäevase tankla paar töökohta ei hoia veel noori kodukandis kinni.

Türi vallavalitsuse arendusjuht Üllar Vahtramäe sõnas, et AS Olerex on käinud kolm korda vallavalitsuses tankla ehitusest rääkimas. «Viimatine kord jääb viie aasta taha ja siis olnud suulise infovahetuse peale jäi asi katki,» meenutas ta.

Vahtramäe teab, et praegu käib allkirjade kogumine, nagu sedagi, et jälle päevakorrale kerkinud Olerexi tankla ehituse soovi on arutanud ka vallavolikogu komisjonid. «Komisjonide arvamust kuulsime küll volikogu detsembri istungil ja valdavalt oldi detailplaneeringu algatuse poolt, kuid seni on kõik vaid jutu tasandil,» kinnitas ta.

Türi vallavolikogu neljapäevasele istungile on Vahtramäe ütlust mööda tulemas ka Olerexi esindajad, kes selgitavad ja näitavad plaane, kuidas võiks tankla kesklinnas välja näha. «Kindlasti nad vastavad küsimustele ja siis saab vallavolikogu võtta seisukoha, kas alustada detailplaneeringuga või mitte,» sõnas ta.