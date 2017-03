Imavere põhikooli kunagine õpetaja aitab raadiosaates armastust leida

Sajad paarid on aga teineteist leidnud tänu Elmari raadio saatele "Õhus on armastust". See on reedeõhtune kuulamine, mida ootavad nii 20 kui ka 80-aastased.

"Õhus on armastust" üheks saatejuhiks on Liana Kolodinskaja, kunagine Imavere põhikooli emakeeleõpetaja.