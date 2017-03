Laenutatud kirjanduse saab jätta lillelisse tagastuskasti

Lisaks annab raamatukogu tasuta ära mahakantud, kuid kasutamiskõlblikke raamatuid. "Valikus on nii eestikeelset ilu- ja teatmekirjandust kui ka võõrkeelset kirjandust," ütles juhataja Astrid Karpender.

Raamatukogu üleskutsele tulla vabatahtlikuna appi nii perehommikute läbiviimisel, kui erineva oskusteabe jagamisel vastas tosin huvilist. Juhataja sõnul on need toredate mõtetega tegusad inimesed leidnud sobiva rakenduse ja mõlemad osapooled on koostööga väga rahul.

Möödunud kuu lõpus sai Türi raamatukogus kokku "Raamatusõprade klubi", üksteist raamatusõpra, kes rääkisid raamatutest ja tegid plaane edaspidiseks. Huvilised on oodatud nendega liituma. Lisaks käivad Türi raamatukogus lapsi abistamas ka lugemiskoerad, pakutakse individuaalset arvutikoolitust ja toimib koduteenindus.

"Püüame erinevate lisategevustega murda arusaama raamatukogust kui ainult raamatute laenutamise kohast. Julgustame inimesi tegelema elukestva õppega ning pakume palju muud huvitavat ja arendavat," selgitas Karpender. "On suur rõõm, et tahetakse meie tegemistes kaasa lüüa".