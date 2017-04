Tasuta tugirühm koguneb uues kohas

Kui seni on Paide ATH tugirühm käinud koos Rajaleidja keskuses, siis juba esmaspäeval, 17. aprillil kell 17.30 kogunetakse Paide Täiskasvanute keskkooli ruumides. Seega on oodatud huvilised aadressile Lai 33 esimese korruse auditooriumisse.

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

17. aprillil on teemaks argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni. See tähendab, et kõne alla tuleb päevaplaan, asjade korrashoid, oskuste õpetamine, kiitus ja karistus.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

Tugirühma juhivad Barbi Valdmann barbi.valdmann@paidegymn.ee ja Birgit Liivakant info@elf.ee