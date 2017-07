Töötajad saavad arvutioskust arendada

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsare sõnul on tööstussektori töötajate arvutioskuste täiendamise vajadus vältimatu. "Tööandjad, kes teadlikult panustavad oma töötajate digitaalsesse kirjaoskusesse, saavutavad tööstuse järjepidevas digitaliseerimise ja automatiseerimise protsessis märgatava konkurentsieelise," sõnas Tamsar.

IT Koolituse juhataja Martin Palm ütles, et DigiABC koolitused tehakse huvilistele lihtsasti kättesaadavaks. „Viime koolitused inimestele võimalikult lähedale, mistõttu need toimuvad üle Eesti. Lisaks saadame meeleldi oma koolitaja koos vajaliku tehnikaga ka ettevõttesse nn tellimuskoolitusi läbi viima ning ettevõtte jaoks on see täiesti tasuta," lisas Palm.

Augustis alguse saavatel koolitustel õpitakse näiteks iseseisvalt arvutit ja elektronposti kasutama, internetist infot otsima, dokumente ja tabeleid looma ning ID-kaarti ja digiallkirjastamist kasutama. Koolituse sisu põhineb rahvusvahelisel digitaalse kirjaoskuse raamistikul DigiComp.

Lisainfo!