Otsasõit põdrale läks maksma üle 22 000 euro

Tänavu on If Kindlustuses metsloomadele otsasõite registreeritud 617 korral, mille eest kaskokindlustuse hüvitised ulatuvad 1,3 miljoni euroni. Keskmine metsloomaga kokkupõrke kaskokahju on 2174 eurot.Liikluskindlustus sellise õnnetuse järel auto remontimist ei korva, selleks peaks olema sõlmitud kaskokindlustus.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonnajuhi Taavi Kiibuse sõnul on viimastel nädalatel sagenenud metsloomadele otsasõidud.

„Alanud on põtrade ja hirvede jooksu- ja jahihooaeg ning seepärasttasub autojuhtidel asulavälisel teel tavapärasest tähelepanelikum olla. Selline õnnetus ei sõltu sageli autojuhi oskustest, vaid enamasti ei jõuta lihtsalt reageerida. Hirve või põdraga kohtumist teel ei ole võimalik ette ennustada, kuid autojuht saab liiklusmärke jälgides, tähelepanelikkuse ja õige kiirusevalikuga seda ohtu vähendada,“ ütles Kiibus.

Enim on sel aastal metsloomad autodele ette sattunud Harjumaal (122 korral), Tartumaal (78 korral), Saaremaal (74 korral) ja Pärnumaal (67 korral). Kõige vähem metsloomadega kokkupõrkeid on registreeritud Järvamaal (51 kahju) ja Hiiumaal (39 kahju).

Õnnetuse vältimiseks tuleks valida ilmale ja teeoludele vastav sõidukiirus ja tõsiselt suhtuda metsloomade eest hoiatavatesse liiklusmärkidesse. Parema nähtavuse tagamiseks on oluline, et auto tuled ja esiklaas oleks puhtad ja terved. Ka istme õige asend võimaldab säilitada auto juhtimisel paremat kontrolli ja aitab vajadusel kiirelt reageerida.

„Looma teel nähes on oluline teda mitte signaaliga ehmatada, vaid alandada kiirust, lülitada sisse ohutuled ja oodata tema lahkumist teelt. Samuti tasub meeles pidada, et loomad võivad liikuda mitmekesi koos ja kõik loomad ei ole teel kohe nähtavad,“ lisas Kiibus.

Möödunud aastal andsid Ifi kliendid teada kokku 833 metsloomaga seotud kaskokindlustuse kahjujuhtumist, neist kõige sagedamini kevad- ja sügiskuudel.

Mida teha pärast metsloomale otsasõitu?