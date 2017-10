Türi vald jätkab seniste juhtidega

Vallavanemana jätkab Pipi-Liis Siemann Isamaa ja Res Publica Liidust, volikogu esimehena Andrus Eensoo Reformierakonnast ja volikogu aseesimehena Raivo Matsina Keskerakonnast.

Pipi-Liis Siemann rõhutas, et oluline on vaadata uut valda tervikuna ja leida kiiresti ühine hingamine nii valla juhtimises kui ka koostöös kogukondadega.

Reformierakonna esinumber Andrus Eensoo märkis, et suure Türi valla potentsiaal võimaldab lahendada mitmeid küsimusi, näiteks haridusvaldkonnas ja ettevõtluse toetamisel terviklikult ja laiahaardeliselt.

Osapooled leppisid kokku, et nädala lõpuks sõnastatakse koalitsioonilepe. Keskerakonna liige Raivo Matsina avaldas rahulolu senise hea koostöö üle, mis annab kindlustunde, et valdade tegelik ühendamine ja edasine Türi valla arendamine sujub tõrgeteta.

Türi 23-liikmelises volikogus on IRLil kümme kohta, Reformierakonnal kolm ja Keskerakonnal üks koht.